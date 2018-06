Euthabag : housse funéraire pour animaux domestiques

Voir la galerie de photos

Depuis qu’elle pratique son métier, Céline Leheurteux a euthanasié des milliers d’animaux. Parce qu’il n’y avait pas, jusqu’à il y a deux ans, d’alternative aux sacs plastiques, la vétérinaire a conçu une housse funéraire pour animaux.

Jusqu’en 2014-2015, les médecins animaliers devaient disposer des corps des animaux dans des sacs plastiques. « Je me sentais toujours mal de le faire et je devais presque me cacher pour cette étape. J’ai réfléchi et je me suis demandée comment je pourrais concevoir un produit respectueux, autant pour l’animal que pour sa famille », indique celle qui pratique à la clinique Deborah Nash de Saint-Louis-de-Gonzague.

C’est là qu’est né l’euthabag qui fournit une solution professionnelle aux vétérinaires. « Au Québec, près de 50 % des plaintes en déontologie ont à voir avec l’euthanasie. Il était donc capital de trouver une solution afin que ce moment soit moins pénible pour les gens éprouvés », ajoute-t-elle.

Conçu au Canada

Depuis son apparition sur le marché, plusieurs cliniques vétérinaires ont recours à l’euthabag. Pourquoi? Car il a une base antifuite qui empêche les liquides corporels de s’échapper après le décès. Il est ajustable et disponible en cinq formats pour couvrir tous les types d’animaux domestiques…du cochon d’inde aux Danois.

Il a des poignées intégrées pour faciliter son transport, en plus d’être solide, écologique et respectueux. « Il est résistant aux griffes de l’animal et fait de matières recyclées sans chlore ni métaux lourds. Il est aussi facilement identifiable car il y a un espace prévu à cet effet sur le sac afin d’éviter les pertes ou le mélange des dépouilles après le décès », résume-t-elle.

La fermeture éclair facilite aussi l’insertion de l’animal à l’intérieur et évite au vétérinaire de faire des manipulations superflues. « En raison des matériaux utilisés pour le fabriquer, l’euthabag peut être incinéré ou entérré sans nuire à l’environnement. C’était aussi très important pour moi au moment de sa conception », souligne l’entrepreneure.

Actuellement, près d’une clinique sur deux au Québec s’est tournée vers cette solution. Au Canada, ce sont 350 cliniques qui ont fait de même.

Récemment, Céline Leheurteux s’est rendue sur le plateau de l’émission Les Dragons. Son objectif? Qu’un des dragons millionnaires investissent dans son produit pour lui permettre de conquérir de nouveaux marchés.

Ayant réussi à obtenir un investissement, la conceptrice de l’euthabag nous dit quelle sera la suite des choses pour son produit.

Pour plus d’infos, on peut consulter le site Internet ou la page Facebook.