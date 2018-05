La Brouette lance un guide de démarrage de potager urbain à Trois-Rivières

La Brouette, organisme qui se consacre à l'agriculture urbaine en Mauricie, est fière de lancer son Guide de démarrage de potagers urbains. Ce guide pratique, accessible gratuitement en ligne grâce au Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières, est destiné tant aux citoyens qu’aux organismes, institutions scolaires et entreprises du territoire.



« C’est après avoir œuvré au sein des Incroyables comestibles de Trois-Rivières et avoir

constaté les nombreux besoins des jardiniers en ville que l’équipe de La Brouette s’est lancée

dans la rédaction du guide. Le but est d’outiller les personnes qui désirent cultiver leurs propres

légumes, que ce soit dans leur cour ou au travail. », explique François Bernier, cofondateur de cette nouvelle entreprise d’économie sociale.



« Le guide est spécialement adapté à Trois-Rivières, autant en termes de climat que de ressources et d’exemples, ce qui le rend unique! »,ajoute-t-il.

Le guide en bref



Le guide décortique les étapes de planification d’un potager et permet de simplifier la tâche aux

jardiniers débutants. Une section a été spécialement conçue pour les organismes et les écoles

qui souhaitent intégrer un projet de potager dans leurs activités.



Il contient entre autres :



● Près de 175 pages d’informations et de conseils pour le démarrage de potagers

● Contenu structuré en sections pratiques (planification, méthodes de culture, semis, etc.)

● Informations spécifiques à Trois-Rivières, exemples de projets d’ici et témoignages

● Outils pratiques de planification de projets

● Bottin de ressources (livres, sites Web, groupes et organismes)

● Plus de 200 liens externes et près de 300 photos



Pour consulter et télécharger le guide : www.labrouette.ca/guide