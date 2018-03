5 conseils pour une bonne hygiène dentaire

Article commandité

Avoir une bonne hygiène dentaire est capital pour conserver un beau sourire et des dents en santé en tout temps. Quand on pense que de simples gestes peuvent faire toute la différence, il importe de bien les connaître afin de s’assurer de mettre toutes les chances de son côté d’avoir une belle dentition.

1. Se brosser les dents au moins deux fois par jour

Le premier geste à faire, pour avoir une bonne hygiène dentaire, est de se brosser les dents au moins deux fois par jour avec une brosse à dents à poils souples et à petite tête (afin d’être en mesure d’atteindre tous les recoins) et un dentifrice à base de fluor ; idéalement après les repas et avant d’aller se coucher. Si vous ne pouvez pas le faire, par exemple, si vous êtes au restaurant, rincez-vous la bouche avec de l’eau.

Le simple fait de se brosser les dents chaque jour peut fortement contribuer à réduire les risques de caries et de tarte et, par conséquent, les risques de maladies buccodentaires.

2. Se concentrer sur la base des dents

Il est important de se brosser les dents pendant au moins deux minutes consécutives afin de permettre au dentifrice et au fluor de faire leur effet. Également, lorsque vous vous brossez les dents, concentrez-vous sur la base des dents et des gencives ; c’est là que s’accumulent la plupart des particules de nourriture contribuant à la formation de caries et de tarte.

3. Se passer la soie dentaire une fois par jour

La soie dentaire permet d’atteindre les endroits que la brosse à dents ne peut pas atteindre, en l’occurrence, les minuscules espaces entre les dents. Idéalement, passez la soie dentaire entre ces espaces une fois par jour, avant de vous coucher, afin d’enlever les débris pouvant contribuer à la formation de plaque dentaire.

4. Avoir recours aux traitements blanchissants

Certains aliments et breuvages peuvent être évités, pour vous aider à préserver l’apparence de vos dents. C’est le cas du café, de l’alcool, du tabac et du vin rouge. Ces produits peuvent ternir et jaunir l’émail de vos dents. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous empêcher de les consommer, il existe des traitements de blanchiment de dents qui leur permettront de retrouver leur éclat sans nuire à votre santé buccodentaire.

5. Consulter un dentiste régulièrement

Un nettoyage et un examen réguliers chez le dentiste contribuent fortement à réduire le risque de caries ainsi que la formation de maladies. Idéalement, il est conseillé de se rendre chez le dentiste environ une fois tous les six mois pour procéder à un nettoyage et un examen.

Lors de votre visite, le dentiste peut non seulement procéder à un détartrage à l’aide d’outils spécialisés, mais il peut également examiner votre dentition afin de s’assurer que vos dents et vos gencives sont en bon état et ne nécessitent pas de soins particuliers. En somme, faites examiner vos dents régulièrement et vous mettrez toutes les chances de votre côté d’avoir des dents en santé en tout temps.