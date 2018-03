5 idées pour surprendre sa moitié

Article commandité

Vous voulez entretenir la flamme dans votre couple ? Vous aimeriez faire plaisir à votre conjoint(e) avec une belle surprise ? Voici 5 idées pour surprendre votre moitié !

Le petit déjeuner au lit

Premièrement, vous pouvez surprendre votre bien-aimé(e) avec un délicieux petit déjeuner au lit. Profitez d’un dimanche matin tranquille pour préparer ses douceurs préférées. Vous pouvez même passer à la boulangerie pour acheter quelques viennoiseries.

Laissez votre moitié faire la grasse matinée et réveillez-la en douceur, en lui présentant un beau plateau de petit déjeuner. De quoi commencer la journée du bon pied !

Un dîner romantique

Dans la même idée, il est aussi possible d’organiser un dîner romantique pour surprendre votre moitié. Vous connaissez son restaurant préféré ? Réservez une table pour être certain d’avoir de la place et emmenez-y votre conjoint(e) sans lui révéler votre destination. Surprise garantie !

Et si vous aimez cuisiner, pourquoi ne pas préparer vous-même un super dîner aux chandelles ? Pour l’occasion, mettez les petits plats dans les grands et cuisinez ses plats préférés !

Un beau voyage

Une autre belle surprise est d’offrir un voyage à votre amoureux/-se. Pendant un week-end ou plus longtemps, emmenez votre moitié dans une destination qu’elle apprécie ou qu’elle rêve de découvrir. Attention, mieux vaut vous y prendre en avance pour ne pas être pris au dépourvu. De même, si votre conjoint(e) doit demander un congé, vous pouvez éventuellement prendre les devants en contactant son employeur vous-même.

Vous manquez de budget pour financer ce voyage surprise ? Obtenez un prêt personnel rapide approuvé en 60 minutes chrono !

Une sortie surprise

Moins coûteuse, l’option de la sortie surprise pourra aussi surprendre votre moitié. Choisissez l’endroit selon ses préférences : concert, match de sport, spectacle humoristique, ballet, Cirque du Soleil, etc. L’idée est de lui faire plaisir et de passer un excellent moment à deux !

Les messages romantiques

Enfin, pourquoi ne pas surprendre votre dulciné(e) de manière plus discrète ? Pour cela, essayez donc les petits messages romantiques. Aussi modestes soient-ils, ils constituent une petite attention qui fera toute la différence.

Au quotidien, déposez des messages à divers endroits de son domicile, glissez-en dans ses poches, etc. Pour renforcer l’effet de surprise, vous pouvez même en envoyer par la Poste à son bureau ou à la maison !

Conclusion

Avec ces 5 surprises, vous ravirez votre moitié !