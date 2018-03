Article commandité

La mycose des ongles – ou « onychomycose » - est un problème de santé assez courant. Cette affection peut aussi bien toucher les ongles des pieds que des mains, même si les orteils sont le plus souvent concernés (25 fois plus que les doigts). Dans la grande majorité des cas, la mycose des ongles est provoquée par des champignons microscopiques, les « dermatophytes ». Plus rarement, les patients développent une onychomycose à cause de la levure candida albicans, voire de moisissures. Découvrez donc les 4 symptômes de la mycose des ongles.

Un changement de couleur de l’ongle

Le premier symptôme d’une onychomycose est un jaunissement de l’ongle touché. À cause du champignon ou de la levure, la kératine s’altère et change de couleur.

En complément, des taches blanches apparaissent sur toute la surface de l’ongle. Plus rarement, il se peut également que des taches noires surviennent.

Pour finir, une mycose causée par des levures (ou des moisissures) peut même donner une couleur verte à l’ongle, apportant ainsi un effet moisi.

Dans tous les cas, il faut impérativement prendre rendez-vous pour traiter la mycose des ongles le plus vite possible.

Une déformation et un décollement des ongles

Ensuite, l’ongle qui souffre d’une mycose a tendance à s’épaissir et à se déformer. Après quelque temps, cette déformation entraîne alors un décollement.

Que la mycose résulte d’un champignon, d’une levure ou d’une moisissure, elle est toujours provoquée par un excès d’humidité sous les ongles. Ici encore, c’est l’altération de la kératine qui entraîne ces changements de forme.

Une poudre blanchâtre sous l’ongle

Troisièmement, lorsqu’un ongle est touché par une onychomycose, il secrète des résidus caractéristiques sous sa surface. Cependant, sachez que ces sécrétions contagieuses diffèrent selon l’origine de la mycose :

En cas de champignons dermatophytes, on observe une poudre blanchâtre quand on gratte sous l’ongle.

Si le patient est atteint par la levure candida albicans ou par des moisissures, les sécrétions sont plutôt blanchâtres-jaunâtres.

Une inflammation autour des ongles

Enfin, en cas de mycose due à une levure ou des moisissures, le tour de l’ongle peut aussi être touché. On observe alors des cuticules boursoufflées, douloureuses et rougies.

Conclusion

Si vous souffrez d’une mycose des ongles, consultez sans attendre ! La prolifération entre les ongles et sur d’autres parties du corps est possible et assez rapide.