Comment concilier développement durable et chiffres d'affaires ?

Article commandité

Le développement durable mise sur l’efficacité économique, l’équité sociale et la qualité environnementale. Il prône une prise de conscience de l’impact des activités industrielles et commerciales sur l’environnement en matière d’énergie, de rejets toxiques dans l’eau et de pollution. L’idée est de pouvoir allier compétitivité et politique environnementale, croissance et lutte contre le réchauffement climatique. Un vœu pieu ? Non. On sait aujourd’hui que le développement durable permet de réduire les coûts de l’entreprise. Alors, comment mettre en place une stratégie plus responsable tout en performant ?

Les intérêts du développement durable pour l’entreprise

Une stratégie de développement durable permet à l’entreprise de faire des économies donc de réduire ses coûts de production. Elle constitue aussi une opportunité pour améliorer votre image de marque auprès du public, très sensibilisé à cette problématique, mais aussi auprès de vos salariés pour la prise en compte de ses enjeux sociaux. Une stratégie de développement durable suscitera donc une forte implication de leur part.

Comment mettre en place un management durable ?

La première étape consiste à communiquer à l’interne pour expliquer et convaincre vos salariés de devenirs des acteurs responsables. Le meilleur moyen est de mettre en lumière le lien entre développement durable et rentabilité. Montrez comment on peut gagner de l’argent en réduisant les déchets, en triant et en recyclant par exemple.

La deuxième étape sera l’identification des améliorations possibles dans l’entreprise :

La réduction de la consommation d’énergie (chauffage, éclairage continu même la nuit, ordinateurs allumés du matin au soir…),

L’évaluation de la consommation d’eau, de la production des déchets, de la consommation de matériels…

La mise en place des nouvelles pratiques qui en découleront aura des résultats financiers visibles rapidement :

Choisir par exemple un fournisseur en énergie renouvelable, donc soutenir l’énergie verte, et faire des économies constituent un levier dont le retour sur investissement est très fort.

Acheter du matériel industriel d'occasion à un prix avantageux soutient l’économie circulaire et réduit les coûts de production.

Organiser un plan de déplacement du personnel par covoiturage réduit la pollution et les dépenses des salariés.

Réduire la consommation de papier en n’imprimant plus les courriels réduit les frais de fonctionnement et l’impact sur l’environnement, surtout si le papier utilisé est trié et recyclé.

Le management durable ne demande pas d’investissements lourds ni de grandes révolutions organisationnelles mais du temps pour réfléchir aux moyens de rationaliser l’utilisation des ressources.