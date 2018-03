Le 21 mars, Journée mondiale du travail social, le Regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en travail social du Québec, le REECETSQ, tient à souligner l’importance de la contribution des techniciennes et techniciens en travail social pour nos collectivités.

Les techniciennes et techniciens en travail social sont présents tant dans les institutions publiques que communautaires. Les TTS sont des intervenants polyvalents et des acteurs indispensables dans tous les secteurs de la santé et des services sociaux. Leurs interventions sont variées et cruciales, elles permettent ainsi de renforcer l’accès aux services. Il importe donc de signifier leur apport à notre société.

Cet apport des techniciens en travail social dans les communautés est essentiel. Ce sont souvent eux qui humanisent la prestation des services sociaux auprès des personnes en difficultés puisqu’ils placent ces personnes au centre des préoccupations en mettant de l’avant les valeurs de solidarité, de démocratie et de justice sociale. Ils font preuve de créativité pour les aider à trouver leurs propres solutions.

Audrée Lacour, enseignante de Travail social au Cégep de Trois-Rivières et membre du Regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en travail social du Québec, insiste sur le fait que le projet de loi n°21 (modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines) ainsi que le projet de loi n°10 (modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux) amènent les techniciennes et les techniciens en Travail social à devoir faire valoir leurs compétences et informer les différents acteurs du milieu « C’est un défi qu’ils relèvent au quotidien et le REECETTSQ les soutient en ce sens », précise-t-elle.

Pour en savoir davantage au sujet des actions et défis du REECETSQ, vous êtes invités à visiter leur site web au www.reecetsq.ca.