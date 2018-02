5 avantages de choisir une porte d’entrée en acier

Article commandité

Vous êtes à refaire votre entrée de maison ou encore vous entamez une nouvelle construction et vous vous demandez quel matériau choisir pour votre porte d’entrée? Face à la grande diversité de modèles et de matériaux disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile d’effectuer un choix éclairé. Puisque la porte d’entrée est souvent l’un des premiers éléments que les gens voient, en entrant chez vous, il importe de la choisir avec soin. Voici quelques avantages d’opter pour une porte en acier.

1. Parce que c’est l’une des plus sécuritaires qui soient

De manière générale, on choisit la porte en acier pour son extrême résistance. En effet, il s’agit de la porte la plus solide et sécuritaire qui soit. L’acier est un matériau très difficile à démolir et en choisissant une porte en acier blindée, par exemple, ou encore à l’épreuve des balles, on s’assure de protéger sa résidence contre les tentatives de vol et d’effraction. On peut ainsi dormir la tête tranquille en sachant qu’on est en sécurité.

2. Pour la grande diversité de modèles et de couleurs

À l’instar d’autres matériaux, l’acier se décline en plusieurs modèles et couleurs (plus de 200 choix). On peut facilement marier l’acier avec un cadrage de verre, par exemple, pour conférer un aspect plus lumineux à notre intérieur tout en jouissant de la protection accrue offerte par le cadrage en acier.

On peut aussi marier l’acier avec le bois afin de conférer un rendu plus esthétique à notre résidence et de lui offrir une meilleure isolation thermique. De nombreux modèles de portes sont offerts si bien qu’il est possible de marier la porte en acier avec tous les styles architecturaux. Bref, avec une porte en acier, les possibilités de styles et de couleurs sont infinies.

3. Parce qu’elle est économique

On choisit également la porte en acier parce qu’elle est économique et abordable. En effet, si on la compare à d’autres matériaux, telles que le bois, la porte en acier coûte moins cher. Pour cette raison : les propriétaires de maisons sont nombreux à opter pour ce type de matériau pour la construction de leurs portes.

4. Parce qu’elle offre une bonne isolation contre les intempéries

Bien que moins isolante que d’autres matériaux, tels que le bois, la porte en acier peut offrir une bonne protection contre les intempéries. Possédant un facteur isolant pouvant aller jusqu’à R-16, elle vient généralement avec un double coupe-froid magnétique qui assure une meilleure protection contre le froid. On peut également ajouter un troisième coupe-froid au bas de la porte pour renforcer son étanchéité à l’air et à l’eau.

5. Parce qu’elle nécessite peu d’entretien

Contrairement à d’autres matériaux, la porte en acier nécessite peu d’entretien. Un graissage des pentures et un nettoyage annuel suffisent pour la garder en bon état pendant plusieurs années.

Se renseigner auprès d’un expert

En somme, choisir une porte en acier, c’est opter pour un matériau de qualité qui offre la meilleure protection en matière de sécurité. En cas de doute sur le choix de matériau, renseignez-vous sur les différents modèles de portes disponibles auprès d’un expert. Celui-ci pourra vous conseiller sur l’option qui convient le mieux à vos besoins.