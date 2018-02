Comment épargner sans se priver ?

Article commandité

Mettre de l’argent de côté n’est pas toujours facile, surtout quand on est habitué à un certain confort de vie. Voici donc quelques pistes pour épargner sans douleur.

1) Comparer vos assurances auto et habitation

Les écarts de prix dans le domaine de l’assurance sont parfois considérables. Sachez qu’il est possible d’économiser jusqu’à 300 dollars par an pour des garanties identiques. En vous adressant à un courtier en ligne, vous pourrez rapidement comparer et verser la différence sur un compte épargne.

2) Souscrire à une assurance vie

Souscrire à une assurance vie universelle, qui vous garantit un capital lorsque vous en avez besoin, est certes une épargne forcée. L’avantage est que vous pouvez moduler vos versements et que le rendement sera intéressant. Un simulateur de calcul d'une assurance vie vous permettra de faire une projection en fonction de vos capacités financières.

3) Éviter l’achat de garanties inutiles

Il n’est peut-être pas utile d’acheter des garanties pour vos appareils dont l’obsolescence est souvent programmée ou ceux bon marché. Ils bénéficient en plus au Québec d’une garantie légale souvent suffisante. Cette information doit vous être fournie par le commerçant afin de vous donner la possibilité d’un choix éclairé. En mettant de côté le coût de cette garantie supplémentaire, vous augmenterez votre bas de laine.

4) Attention à l’assurance solde de crédit

Votre banque vous a sûrement proposé ce type d’assurance pour couvrir votre crédit sur votre carte bancaire. Le problème est que plus ce solde est élevé, plus la prime est chère. Comparez le prix auprès d’autres assureurs pour couvrir ce besoin. Votre assurance vie peut aussi suffire. Au mieux, éviter de laisser un solde sur votre carte.

5) Traquer les bonnes affaires

Achetez en solde si vous avez des besoins, comparez sur internet, profitez des réductions sont autant d’astuces pour dépenser moins. Les sites d’achats groupés sont également intéressants pour faire des économies.

6) Co-voiturer

Si vous habitez en banlieue ou si vous partez en week-end ou en vacances, réduisez les frais de gaz ou partagez les frais avec d’autres passagers.

Si vous optez pour les transports en commun, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt fédéral sur vos abonnements mensuels. En souscrivant un abonnement annuel, le 12e mois sera offert. Les personnes âgées de plus de 65 ans et les étudiants ont droit à des rabais de 30 à 50 %.

7) Baisser le chauffage

Il n’est pas forcément utile de chauffer votre logement la nuit ou lorsque vous êtes au travail. Programmez la température à 19 °c est suffisant.

Bien d’autres économies peuvent être réalisées en faisant le point sur vos besoins réels.