Bilan 2017 des opérations de la Croix-Rouge dans la région

L’an dernier, l’action humanitaire de la Croix-Rouge dans la région de la Mauricie a été déterminante pour 150 personnes, victimes de sinistres, dans le cadre de 41 différentes interventions. Dans le Centre-du-Québec, les bénévoles de la Croix-Rouge, qui ont été mobilisés à 44 reprises, sont venus en aide à 163 personnes dont la vie venait de basculer. Principalement, les bénévoles ont pris en charge ces familles lors d’incendies résidentiels.

Mauricie

• 41 interventions lors de sinistres

• 150 personnes aidées

• 73 bénévoles prêts à être mobilisés et à offrir un soutien humain et matériel à ceux et celles qui ont tout perdu

Centre-du-Quebec

• 44 interventions lors de sinistres

• 163 personnes aidées

• 43 bénévoles prêts à être mobilisés et à offrir un soutien humain et matériel à ceux et celles qui ont tout perdu

Citation

« Pour la Croix-Rouge, l'année 2017 a été marquée par plusieurs événements climatiques qui ont mené à des interventions d’urgence. Il faut continuer de s’assurer que les bénévoles sont prêts en tout temps afin de soutenir chacune des familles touchées, peu importe la situation à laquelle elle fait face.» Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne, Québec.