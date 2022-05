L'urgence de Fortierville fermera à 20h à compter du 1er juin

L’urgence de Fortierville sera ouverte de 8 h à 20 h, plutôt que de 8 h à minuit, et ce, 7 jours sur 7 à compter du 1er juin à cause d'un manque de médecins.

C’est ce qu’indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se voit contraint de réviser temporairement les heures d’ouverture de l’urgence pour la nuit.

Cette diminution des heures d’ouverture est une conséquence du nombre insuffisant de médecins sur place pour assurer l’ensemble de la couverture, précise le CIUSSS MCQ. Les médecins doivent aussi assurer la prise en charge de 6 000 usagers en GMF de ce territoire, de même que l’offre de service suivante : le maintien à domicile de la clientèle âgée dont des services à la clientèle désirant mourir à domicile et la prise en charge de la clientèle du centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

« En aucun temps nous ne remettons en question l’offre de service de Fortierville. Il s’agit d’une situation exceptionnelle et temporaire. Ceci nécessite une réorganisation de nos services pour cette période », commente Dr Olivier Roy, chef du Département de médecine d’urgence.

Recrutement médical

Des démarches sont en cours avec les partenaires du milieu pour remettre en place rapidement les heures habituelles d’opération de l’urgence. Des travaux pour accentuer et innover dans le recrutement de nouveaux médecins sont au cœur des solutions.

« Le territoire dont fait partie l’urgence de Fortierville est un milieu attrayant et offre une terre d’accueil intéressante pour de futurs médecins en raison de la diversité de la pratique. Nous reconnaissons la qualité des soins et services de santé offerte à Fortierville et nous voulons à tout prix la préserver », a ​ajouté le Dr Roy.

Le CIUSSS MCQ tient à souligner le travail du personnel de l’urgence et des médecins en place pour la grande solidarité dont ils font preuve dans cette situation.