Don d'organes : 26 vies sauvées en Mauricie

Selon les données du CIUSSS de la Mauricie et au Centre-du-Québec, quelque 1000 personnes sont en attente d’une greffe au Québec, dont près de 40 personnes annuellement dans la région.

« Les besoins sont grands et les donneurs sont rares. Le CIUSSS MCQ poursuit donc ses efforts pour sensibiliser son personnel et la population à l’importance du don d’organes et de tissus. En ce sens, nous encourageons les citoyens à confirmer leur consentement par écrit et surtout à aborder le sujet avec leurs proches », précise le CIUSSS MCQ dans un communiqué.

Dans la région, 26 personnes ont eu la vie sauve en 2021 grâce à des personnes et leurs proches qui ont pris la décision de faire une différence dans la vie d’une personne en disant oui au don d’organes et de tissus en 2021.

Sophie Lapierre-Green, âgée de 26 ans, est l’une de ces personnes. Le 29 octobre 2021, elle a reçu un rein. « Il n’y a pas une journée où je ne pense pas à cette personne. C’est un don énorme, une chance inespérée, un véritable petit miracle à l’intérieur de moi. Cette personne a sauvé ma vie et celles de plusieurs autres personnes. Nos vies sont liées », confie-t-elle avec émotion.

Signer sa carte de donneur

« Pour faire un don d’organe, il ne suffit pas simplement de signer sa carte, il faut aviser ses proches aussi. Au Québec, il y a actuellement 36 % des dons signés qui sont refusés par la famille au moment du décès. La région ne fait pas exception », mentionne Dre Marie-Josée Bériault.

En 2021, neuf personnes (33 organes donnés) ont fait don de leurs organes et tissus dans la région et trois familles ont refusé malgré le désir de la personne décédée. C’est pourquoi il est important de bien signifier votre intention à vos proches.

Il y a actuellement 39 personnes en attente d’un organe dans notre région. Le rein, le foie, le cœur, le pancréas ou encore le poumon sont des organes en demande actuellement. Le temps d’attente moyen sur la liste des receveurs au Québec est de 181 jours à 544 jours selon les différents besoins. Une personne peut sauver plusieurs vies.

Statistiques en 2021 en Mauricie et au Centre-du-Québec

26 personnes transplantées : 6 cœurs ; 3 poumons ; 3 foies ; 14 reins

9 donneurs (33 organes) : 1 cœur ; 12 poumons ; 6 foies ; 14 reins

39 personnes en attente d’une greffe dans la région : 4 cœurs ; 1 poumon ; 5 foies ; 27 reins ; 2 pancréas.