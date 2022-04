Le CIUSS MCQ recrutent plus de 200 étudiants

Plus de 200 étudiants et finissants en services sociaux et en réadaptation ont décidé de joindre les rangs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

C’est ce que révèle un communiqué de l’organisme dans son bilan des efforts de recrutement entre le 24 janvier au 11 février, lors des « Journées Emplois en services sociaux et en réadaptation».

Pour les années 2021 et 2022 les « Journées Emplois en services sociaux et en réadaptation », le CIUSSS MCQ proposait aux étudiants une formule virtuelle en deux temps : découverte des secteurs par des présentations de ceux-ci et semaine d’entretiens d’embauche.

Malgré l’adaptation en version à distance, forcée par la pandémie, l’événement a été une formule gagnante pour plusieurs.

William Villemure, étudiant en technique d’éducation spécialisée, raconte : « Au départ, j’étais à la recherche d’un milieu pour effectuer mon stage final en éducation spécialisée. Puisque j’avais des disponibilités les fins de semaine, on m’a proposé un emploi étudiant en lien avec mon domaine d’étude. J’ai toujours eu un intérêt pour le centre jeunesse, car j’adore l’approche et la dynamique avec les jeunes et les adolescents. J’aime être dans le feu de l’action. J’ai été surpris de la rapidité du processus de recrutement et de la disponibilité du recruteur pour répondre à mes questions ».

Les nouvelles recrues sont issues de parcours variés comme l’ergothérapie, la physiothérapie, l’éducation spécialisée et le travail social. Ils intégreront les équipes d’ici le mois de mai.

Le CIUSSS MCQ a misé sur le concept d’ambassadeurs où des employés et gestionnaires des équipes cliniques partagent leur quotidien aux futurs candidats. Cette approche permet de joindre aux ressources humaines l’expérience du terrain pour mieux soutenir les étudiants dans leurs réflexions professionnelles.

« C’est un plaisir pour moi d’avoir pu être ambassadrice dans ce projet. Voir la relève s’impliquer pour connaître notre organisation et se joindre à nous pour relever les magnifiques défis de l’intervention m’a permis de reconfirmer mon propre intérêt et ma chance de faire partie de cette grande équipe. C’est un partage qui fait une différence pour la population de la région », mentionne Kim Trottier, travailleuse sociale au CIUSSS MCQ.

Que la formule virtuelle soit de mise ou non, le CIUSS MCQ souligne que la contribution des ambassadeurs sera effectivement prise en compte pour l’élaboration de la prochaine présentation des « Journées Emplois en services sociaux et en réadaptation ».