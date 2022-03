Une bière pour financer les soins en santé mentale

Plusieurs familles ont été touchées par des problèmes en santé mentale durant la pandémie de COVID-19. On parle principalement de troubles alimentaires, un phénomène dont on perçoit à peine l’ampleur.

La famille de Julie Lemieux, propriétaire du Marché du Boisé à Trois-Rivières, a été touchée en plein cœur par ce phénomène au cours de la dernière année. Des soins reçus rapidement et un suivi serré de la part des professionnels de la santé ont accéléré la guérison qui est maintenant à portée de main, heureusement.

Au cours des derniers mois, Mme Lemieux a pu observer que de nombreuses familles ont traversé la même épreuve, et une idée a germé, celle de redonner au suivant en utilisant sa propre expertise, expose-t-elle dans un communiqué.

« De cette épreuve est née La Résiliente, une bière dont les profits sont versés à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières pour bonifier les services offerts par les établissements de santé bénéficiant des dons de la Fondation RSTR, qui viennent en aide aux familles », explique Mme Lemieux.

Près de 1000 canettes de « La Résiliente » sont en vente en exclusivité au Marché du Boisé. Un montant de 2 $ par canette vendue sera versé pour bonifier les soins de santé offerts aux familles aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« Nous avons reçu d’excellents soins dans notre ville sans devoir aller dans les cliniques spécialisées à Montréal comme nous l’anticipions au départ. Avec La Résiliente, je veux exprimer ma plus profonde gratitude à l’ensemble du personnel médical qui nous a enveloppés de bienveillance, et lancer un message d’espoir aux autres parents : vous n’êtes pas seuls, vous pouvez obtenir des services rapides à Trois-Rivières et on peut s’en sortir » a souligné Mme Lemieux.

La Résiliente sera le premier produit brassé pour ce marché familial. Cette bière aux accents tropicaux est une création du Trifluvien Guillaume Ouimet de la microbrasserie Les Insulaires de Laval. L’artiste-peintre Suzanne Béland a quant à elle offert gratuitement une œuvre vivifiante et remplie d’espoir pour orner l’étiquette.