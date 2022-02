Démasquer les tabous de la santé affective et sexuelle

Chaque année, la semaine de la santé affective et sexuelle (SSAS) vise à susciter au sein de la population la réflexion et le questionnement sur leur vie affective et sexuelle.

La présentation de l’évènement de 2022 aura lieu du 14 au 18 février et plusieurs activités seront organisées par Tandem Mauricie dans le but de sensibiliser la population sur le sujet.

Contexte de pandémie oblige, les activités habituelles comme « l’Escouade Câlins » n’auront pas lieu. En revanche, l’équipe de Tandem Mauricie (tandemmauricie.ca) ne manque pas d’originalité avec son matériel promotionnel pour néanmoins rejoindre la population, grâce à des sucreries contenant des messages de sensibilisation ainsi que des visuels… à l’échelle humaine !

« Cette année, le thème de la SSAS est “Démasquons les tabous de la santé affective et sexuelle”. L’objectif est d’actualiser l’information sur la procédure du dépistage et des traitements ITSS. Nous irons remettre des pochettes contenant un pamphlet de sensibilisation et du matériel de prévention aux Artisans de la paix, au Centre le Havre et à l’Entraide du Cap Ebyôn. Nous remettrons notre matériel aux travailleurs de milieu des établissements scolaires collégiaux et universitaires de Trois-Rivières, ainsi qu’aux intervenants d’une douzaine de maisons des jeunes de la Mauricie. Enfin, nous publierons sur les réseaux sociaux des affiches et une capsule au sujet des relations saines. Nous aborderons évidemment l’actualité du dépistage et du traitement des ITSS », explique la directrice adjointe chez Tandem Mauricie, Caroline Gravel.

La Semaine de la santé affective et sexuelle, qui revient chaque année, a comme principal objectif de sensibiliser les personnes à l’importance de leur santé affective et sexuelle au quotidien. « La gestion du risque et de nos comportements doit toujours s’appliquer lors d’une relation intime. On se doit d’être à l’écoute de soi. Arrimer notre tête, notre cœur et notre corps permet de mieux gérer sa prise de risque et d’être en mesure de se faire respecter, notamment en ce qui a trait au consentement et à l’affirmation. Outiller les personnes à être en mesure de se connaître et mieux communiquer leur permet d’être plus épanouies dans leurs relations et dans leur vie au quotidien », conclut Mme Gravel.

Démasquer les tabous

Durant la Semaine de la santé affective et sexuelle, l’équipe de Tandem Mauricie sera présente dans les prochains jours chez certains de ses partenaires du milieu communautaire de Trois-Rivières. Lors de ces présences, des ateliers seront donnés et différents outils de sensibilisation seront remis aux personnes présentes, dont des feuillets d’information, des préservatifs et un masque personnalisé avec la mention « Démasque les tabous ».

En plus des activités de sensibilisation qui auront lieu dans les prochains jours, la Semaine de la santé affective et sexuelle est l’occasion pour l’organisme de rappeler ses services. Il est possible de se rendre chez Tandem Mauricie afin d’obtenir des condoms ou encore du matériel de consommation sécuritaire, et ce, gratuitement. De l’accompagnement et du soutien sont également offerts. De plus, les cliniques de dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) se tiennent aux deux semaines à l’organisme.

Tandem Mauricie est un organisme communautaire de lutte contre les ITSS qui réalise des activités de prévention, de sensibilisation et de diffusion d’information auprès de la population de la Mauricie. Un soutien personnalisé et des services adaptés aux personnes vivant avec une ITSS et leur entourage sont offerts. De plus, les personnes vivant avec une ITSS peuvent également recevoir certains services. Tandem Mauricie travaille en complémentarité avec les différentes ressources de la Mauricie et œuvre en toute confidentialité avec toutes les personnes qui communiquent avec lui.