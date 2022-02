Maintien de l’avis d’ébullition préventif

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que l’avis d’ébullition préventif émis le 2 décembre est maintenu pour une période indéterminée pour les résidences des secteurs Saint-Gérard-des-Laurentides, Shawinigan, Shawinigan-Sud et Lac-à-la-Tortue.

Vous devez faire bouillir l’eau du robinet durant une minute à gros bouillons pour :

• Boire ou préparer des boissons;

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

• Laver les légumes et les fruits;

• Préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée;

• Préparer des glaçons;

• Abreuver vos animaux de compagnie;

• Vous brosser les dents et vous rincer la bouche.

Vous pouvez utiliser l’eau non bouillie pour laver les vêtements et pour prendre une douche ou un bain. Vous pouvez laver la vaisselle au lave vaisselle ou à la main avec du détergent, mais assurez-vous qu’elle soit bien sèche avant de l’utiliser.

Veuillez noter qu’il est possible de vous procurer de l’eau potable à l’aréna de Grand-Mère situé au 601, 3e Avenue (accessible par la 6e Rue, porte K). Vous devez apporter vos récipients pour les remplir vous-même.

Les citoyens concernés sont avisés par le Service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC). Si vous êtes concerné et que vous n’avez pas reçu d’appel automatisé, nous vous invitons à vous inscrire en ligne au www.shawinigan.ca/smac ou en communiquant avec le Service aux citoyens au 819 536-7200.

La levée de cet avis d’ébullition préventif sera confirmée aux citoyens concernés par le SMAC.