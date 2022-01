Le CIUSSS MCQ tentera de recruter des finissants en services sociaux et en réadaptation

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) profitera de journées virtuelles pour recruter des étudiants et finissants en services sociaux et en réadaptation.

Du 24 janvier au 11 février 2022, les étudiants seront appelés à participer à un processus de découverte et de sélection pour trouver un emploi à leur image au CIUSSS MCQ.

Les Journées Emplois ont été mises sur pied afin que les étudiants d’une variété de programmes de services sociaux et de réadaptation découvrent de façon concrète les différents emplois disponibles dans leur domaine au CIUSSS MCQ, et de faciliter leur intégration dans un secteur qui les intéresse.

Pour ce faire, 20 ambassadeurs qui travaillent présentement au CIUSSS MCQ ont accepté de partager ce à quoi ressemble une journée typique dans leur emploi, et pourquoi ils ont choisi le secteur dans lequel ils œuvrent.

Du 24 au 28 janvier, des présentations d’une heure portant sur quatre secteurs de la réadaptation et cinq secteurs des services sociaux seront proposées aux étudiants et aux finissants.

Volet sélection

En plus de découvrir les différents secteurs, les étudiants et les finissants en services sociaux et en réadaptation auront la chance d’émettre leurs préférences au niveau des secteurs dans lesquels ils aimeraient travailler pendant leurs études ainsi qu’au terme de celles-ci.

Du 7 au 11 février, des entretiens virtuels individuels auront lieu avec chacun des candidats qui ne sont pas déjà employés par le CIUSSS MCQ.

« Par ce processus adapté aux intérêts de chaque candidat, nous souhaitons que les étudiants et les finissants aient une meilleure idée de ce qui les attend sur le terrain et puissent trouver un secteur où ils pourront s’épanouir tout au long de leurs études ainsi qu’à la fin de celles-ci », mentionne Antranik Handoyan, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS MCQ.

Pour les détails sur les Journées Emplois, l’horaire des présentations et les modalités d’inscription, visitez le ciusssmcq.ca/journeesemplois2022 ou encore la page Facebook de l’événement.