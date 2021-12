Le CIUSSS MCQ lance sa campagne « Parents à l’assaut des microbes »

Rhume, grippe, fièvre, toux, bronchiolite, gastroentérite, la saison des microbes est bien entamée chez les enfants de la région.

Les consultations pédiatriques dans les urgences pour des problèmes de santé mineurs sont en hausse de 45 % pour les trois derniers mois par rapport à 2019.

Afin d’outiller des milliers de parents de la région dans les soins offerts à leurs enfants, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a donc lancé aujourd’hui sa campagne « Parents à l’assaut des microbes ».

Elle a pour objectif de rendre disponible aux parents des conseils pratiques pour déboucher les nez, faire baisser la fièvre, gérer la gastroentérite tout en gardant l’enfant hydraté et faire face à une panoplie de virus saisonniers.

Quel parent n’a jamais été désemparé devant son enfant fiévreux, avec un gros mal de gorge et un nez bouché et qui n’arrive plus à manger ou dormir?

« Le parent est la personne qui connaît le mieux son enfant, s’il est bien outillé et qu’il connaît quelques astuces, il sera en mesure de prendre soin de son enfant à la maison. Nos outils indiquent également quand cela devient nécessaire de consulter et auprès de quel professionnel de la santé le faire », explique la Dre Catherine Tétreault, médecin de famille.

De nombreux outils

Plusieurs outils, comme des fiches-conseils et des vidéos, ont été développés pour les parents, par des médecins et des pédiatres.

Ils sont disponibles en cliquant ici.

On y traite nomment des sujets suivants :

• Gastroentérite

• Fièvre

• Rhume

• Comment déboucher le nez (toilette nasale)

• Laryngite

• Bronchiolite

• Otite

• Sinusite

« J’invite les parents à consulter nos outils. Plusieurs conseils utiles et faciles à appliquer s’y trouvent. Cela leur permettra de soulager rapidement leur enfant en restant dans le confort de leur foyer. Des informations sont également données pour savoir quand il est important de consulter un professionnel de la santé et quelle situation nécessite une consultation à l'urgence », souligne la Dre Tétreault.

Rappelons toutefois que le premier réflexe en cas de symptômes grippaux ou gastro-intestinaux est de se faire dépister pour la COVID-19. Une fois cette étape franchie, il est utile de se référer au site Web du CIUSSS MCQ pour prendre soin de vos enfants à la maison et de consulter lorsque cela devient nécessaire.