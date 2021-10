Le CIUSSS MCQ rappelle l’importance de se faire vacciner contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe débutera le premier novembre prochain et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec invite les personnes à risque de complications à prendre rendez-vous dès maintenant pour protéger leur santé et de celle de leurs proches.

« Avec le retour à une vie plus normale en raison de l’allègement des mesures, nous nous attendons malheureusement à un retour en force du virus de la grippe saisonnière au Québec cette année. La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger, principalement pour les personnes ayant un risque plus élevé de développer des complications, d’hospitalisation ou de décès lié à ce virus », mentionne la Dre Brigitte Chaput, médecin-conseil à la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ.

Qui doit se faire vacciner? La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risque de présenter des complications, c’est-à-dire :

• les personnes âgées de 75 ans ou plus;

• les personnes de 6 mois et plus vivant avec certaines conditions ou maladies chroniques (ex. : diabète, système immunitaire affaibli, maladie du cœur, des poumons ou des reins);

• et les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres (13 semaines et plus).

Afin de diminuer les risques de transmission, la vaccination est aussi offerte gratuitement aux gens vivant sous le même toit que les personnes nommées précédemment, à leurs aidants naturels, aux personnes qui résident avec un bébé de moins de 6 mois et aux travailleurs de la santé.

CHSLD ET RESSOURCES INTERMÉDIAIRES



Par ailleurs, mentionnons que la vaccination des résidents des CHSLD et des ressources intermédiaires accueillant des personnes âgées est déjà débutée et que les résidences privées pour aînées de la région seront également visitées à compter du 1er novembre.

Il y a trois façons simples de prendre rendez-vous:

1. Dans un premier temps, vérifiez si le vaccin est offert auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

2. Sinon, cliquez ici afin de prendre rendez-vous en ligne de façon simple, rapide, sécuritaire et confidentielle.

3. Si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous avez de la difficulté à vous inscrire, demandez d'abord l'aide d'un proche pour prendre rendez-vous en ligne, sinon composez le 1 833 802-0460. Notez que ce numéro de téléphone ne permet pas de prendre rendez-vous en pharmacie.

Il est important de se rappeler que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas contre la grippe et qu’il n’y a aucun intervalle à respecter entre les doses du vaccin contre la COVID-19 et celui de la grippe.

En terminant, la Dre Chaput rappelle « que l’application de mesures d’hygiène simples, tel que se laver les mains, tousser dans son coude, porter le masque et respecter la distanciation physique, diminue les risques de transmission de la grippe, de la COVID-19 et des autres virus respiratoires. Il importe également de ne pas hésiter à aller se faire dépister rapidement pour la Covid-19 et de reporter la visite de gens vulnérables lors d'apparition de symptômes grippaux ».