Les aînés vulnérables commencent à recevoir une 3e dose de vaccin

Après avoir visité plus de 270 milieux différents en Mauricie-et-Centre-du-Québec et administré plus de 6 780 doses, les brigades de vaccination se concentreront principalement, pour les prochaines semaines, sur l’administration de la 3e dose de vaccin contre la COVID-19 aux personnes âgées vulnérables qui résident dans un milieu d’hébergement.

Les brigades commencent dès aujourd'hui en visitant les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Elles se rendront également dans les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires (RI) dont la clientèle est majoritairement des personnes aînées et vulnérables.

L’objectif est d’administrer une dose de rappel de vaccin aux personnes âgées vulnérables, tel que le recommande le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ). Chaque milieu sera contacté directement pour planifier la visite des brigades de vaccination, ainsi aucune démarche n’est requise pour la population concernée.

Il est à noter que cette dose de rappel n’est pas requise ni offerte aux proches aidants de ces personnes ni aux employés de ces milieux.

Plus de possibilités de se faire vacciner

Actuellement, 74,3 % des gens sont adéquatement vaccinés dans la région.

Plusieurs possibilités de vaccination sont encore disponibles.

• Sites de vaccination

Les sites de vaccination de Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Victoriaville, Drummondville et La Tuque offrent la vaccination, en formule sans rendez-vous et avec rendez-vous, en tout temps pendant les heures d’ouverture.

• Brigades de vaccination

Bien que l’intensité et la présence des brigades vont diminuer dans la communauté, certaines équipes parcourent toujours le territoire afin d’offrir la vaccination. Surveillez leur passage dans les municipalités de la région et profitez de l’occasion pour vous faire vacciner. L’horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Rappelons que le vaccin est le meilleur moyen pour lutter contre la COVID-19. Il permet de limiter les effets graves de la maladie, les hospitalisations et les décès.

Depuis le début de la pandémie, 17 361 personnes ont eu la COVID-19 dans la région et 573 personnes sont décédées.