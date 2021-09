Émilie Croteau, une gérante de pharmacies trifluviennes, va courir pour la santé

Émilie Croteau, qui est gérante de deux succursales des Pharmacies Jean Coutu sur la rue Fusey et le boulevard Sainte-Madeleine à Trois-Rivières, va participer au Marathon du P’tit train du Nord pour amasser des fonds au profit des personnes atteintes de cancer.

À la suite d’une importante prise de conscience, elle s’est réapproprié de saines habitudes de vie et elle souhaite maintenant inciter le plus grand nombre de Trifluviens à suivre son exemple, pour leur santé et aussi pour celle de leurs concitoyens, et à la soutenir dans son défi sportif.

Le cancer dont a souffert l’un de ses proches a eu l’effet d’un électrochoc. Terminé pour elle les visionnements en rafale de séries et les repas consommés rapidement.

Malgré un horaire fort chargé, elle s’entraîne pour courir le Marathon du P’tit train du Nord qui se tiendra le 3 octobre prochain dans les Laurentides et il s’agira de son cinquième marathon.

Équipement en oncologie

Elle a choisi de mettre à profit cette course pour amasser des fonds pour le département d’oncologie du CHAUR et, plus particulièrement, pour l’achat de deux échelles sur rails.

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a entendu son appel et soutien cette initiative inspirante.

Simple en apparence, cet équipement fait une énorme différence pour le confort des patients et le travail des technologues en radio-oncologie : les échelles sur rails sont installées au-dessus des tables de traitement en radiothérapie et elles permettent aux patients de s’asseoir, de s’allonger et surtout se relever après leur traitement, à leur rythme et en douceur pour éviter des souffrances inutiles, accompagné d’un professionnel.

Son objectif est de recueillir 15 000 $. Elle compte déjà sur le soutien des propriétaires des succursales Jean Coutu, Jean-François Gauthier, Alexandre Rivard et Marie-Pier Turgeon, ainsi que des compagnies PMS, Sandoz, ProDoc, Jamp, Riva, AuraPharma et Mantra.

Elle invite les personnes qui souhaitent apporter réconfort et bien-être aux patients du département d’oncologie du CHAUR à écouter leur cœur et à donner généreusement sur le site de la Fondation RSTR en cliquant ici ou par téléphone au 819 697-3333 poste 53582.