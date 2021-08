Avez-vous votre passeport vaccinal?

Plus que quelques jours avant la mise en application du passeport vaccinal au Québec. Pour obtenir votre passeport vaccinal, il faut être adéquatement vacciné. C’est pourquoi le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec invite les personnes qui le souhaitent à compléter leur vaccination avant le 1er septembre

Le CIUSSS MCQ rappelle également que 7 jours sont nécessaires après la seconde dose pour être adéquatement vacciné. Actuellement, 75,6 % de la population a reçu une première dose de vaccin et 67,2 % de la population est adéquatement vaccinée. Les équipes de vaccination sont toujours présentes pour offrir plusieurs possibilités de vaccination.

Quelques étapes pour être fin prêts :

Étape 1 : Se faire vacciner

Huit sites de vaccination

Les sites de vaccination de Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Louiseville, Saint-Tite, Victoriaville, Drummondville et La Tuque offrent la vaccination, en formule sans rendez-vous et avec rendez-vous, en tout temps pendant les heures d’ouverture. L’horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

La clinique mobile, mise en place avec nos partenaires, la Société Kruger et l’UQTR, sera de passage jeudi le 2 septembre à Trois-Rivières (Carrefour Trois-Rivières-Ouest, 4520, boulevard Des Récollets) de 13 h à 20 h.

Au cours des prochains jours, les brigades poursuivront la vaccination en milieux scolaires pour les jeunes et leur famille, de même que dans plusieurs municipalités. L’horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Étape 2 : Télécharger sa preuve de vaccination

Une fois la seconde dose reçue, il est important de télécharger votre preuve de vaccination (code QR) reçue par courriel. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez la télécharger en utilisant le portail libre-service du Gouvernement.

Si vous n’avez pas de cellulaire, imprimez votre preuve (code QR) (attention de ne pas plier le code QR qui se trouve sur la preuve pour une utilisation adéquate).

Étape 3 : Télécharger l’application VaxiCode pour accéder à votre passeport vaccinal

Avoir en main votre preuve de vaccination (code QR) (afficher sur votre ordinateur, votre tablette électronique ou encore sur un papier)

Visiter Apple Store sur votre cellulaire (iPhone) ou Google Play (Androïde - sera disponible sous peu).

Rechercher l'application VaxiCode et la télécharger

Ouvrir l'application et autoriser l'accès à votre appareil photo

Balayer votre preuve de vaccination (le code QR qui est sur votre ordinateur, votre tablette électronique ou votre papier) avec votre cellulaire.

Pour du soutien, vous pouvez consulter les outils disponibles sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Notez que pour les gens qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser l’application VaxiCode sur leur cellulaire, la preuve de vaccination (code QR) en format papier sera tout de même acceptée auprès des commerçants à compter du 1er septembre.



Changement des horaires des sites de vaccination

À partir 31 août, les heures d’ouverture des sites de vaccination seront ajustées. En effet, comme une grande proportion de la population est maintenant adéquatement vaccinée, le nombre de plages horaires sera modulé en conséquence.