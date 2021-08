Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec fait bouger les épileptiques

Depuis la mi-juin, chaque mercredi matin, au Parc Pie XII, des membres d’Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec se rassemblent pour pratiquer des routines d’exercices physiques adaptés à leur condition individuelle. Les équipements nécessaires à la réalisation des activités sportives ont été offerts par Canadian Tire Trois-Rivières et son propriétaire Monsieur Pierre St-Jacques via la Fondation bon départ.

En effet, plus d’une vingtaine de personnes ont profité de ses séances d’activités physiques extérieures depuis le début de l’été. L’engouement est tel qu’il est question de poursuivre à l’extérieur jusqu’à ce que le temps trop froid fasse en sorte de revenir à l’intérieur.

Les participants profitent des bénéfices que leur procurent ces activités physiques. Certains d’entre eux pratiquent pour la première fois ce type d’activité. Pour les personnes épileptiques vivant avec des pertes motrices et cognitives, il est très difficile de se faire inclure dans un groupe de personnes qui ne vivent pas avec les mêmes handicaps surtout que peu d’intervenants sont formés aux premiers soins épilepsie et qu’une crise peut survenir à tout moment.

C’est avec beaucoup de fierté que les participants connaissent, chaque semaine des succès et des dépassements de soi en exécutant les routines proposées. Les exercices sont variés et ludiques et permettent à chacun d’y trouver son compte dans l’amusement et la joie.

Invitation à la population et formation

Pour terminer la saison en beauté, les participants du groupe d’activités physiques extérieures invitent les personnes épileptiques et leurs proches à venir expérimenter cette activité. C’est un rendez-vous le mercredi matin, 9h30, au Parc Pie XII. Pour les inscriptions, il faut appeler au 819-373-3211 poste 401. Les frais sont de 5,00$ pour les membres et de 10$ pour les non-membres.

Un appel particulier sera également lancé aux gestionnaires d’entreprises cette automne. Ces derniers pourront recevoir une formation aux premiers soins d'épilepsie. Une formation d’une heure pendant laquelle salariés, gestionnaires et propriétaires en apprendront un peu plus sur l’épilepsie, mais surtout comment maitriser les premiers soins d'épilepsie si jamais ils étaient témoins d’une crise d’épilepsie.