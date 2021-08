75% de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont reçu au moins une dose du vaccin

La vaccination contre la COVID-19 continue de progresser dans la région. On compte désormais plus de 75% de la population qui a reçu au moins une dose du vaccin, une étape importante en ce début de quatrième vague.

Avec la menace du variant Delta, il est d'autant plus important de se protéger avec une seconde dose, ce que plus de 64% des citoyens de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont déjà fait.

La visite des brigades de vaccination en milieux scolaire porte fruit

Depuis lundi, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a collaboré avec les différents établissements secondaires et collégiaux de la région pour offrir de la vaccination sur place aux élèves et à leurs parents dans le cadre des journées d'intégration.

La stratégie s'est révélée efficace puisque plus de 1300 personnes y ont été vaccinées au cours des quatre derniers jours. Les démarches se poursuivent aujourd'hui aux écoles Chavigny, des Pionniers, au Séminaire Saint-Joseph ainsi qu'au Collège Horizon, et se poursuivra également au cours des prochaines semaines. L’horaire et la liste des milieux visités sont disponibles sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Obtenez votre code QR à l'approche du 1er septembre

À compter du début du mois de septembre, une preuve de vaccination pourrait vous être exigée pour fréquenter certains lieux publics ou participer à certaines activités non-essentielles. Pour se faire, vous devez télécharger un votre preuve de vaccination électronique (code QR) en ligne pour l'avoir sur votre téléphone intelligent ou encore l'imprimer.

Pour télécharger votre code QR, vous devez consulter le courriel ou texto que vous avez reçu suite au vaccin. Cliquez sur le lien Téléchargez votre preuve de vaccination ici, vous serez redirigé vers un court formulaire à compléter. Si vous éprouvez des difficultés, il est possible de vous présenter sans rendez-vous dans l'un des sites de vaccination, ou encore d'appeler au 1 877 644-4545.

Le site de vaccination de Shawinigan déménage dans un local adjacent

Afin de laisser place à la reprise des activités sportives sur la patinoire, le site de vaccination de Shawinigan situé à l’aréna Gilles-Bourassa déménage dans un autre local adjacent, soit la salle communautaire Théodoric-Lagacé.

Le site actuel sera donc temporairement fermé du 22 au 24 août pour procéder au déplacement de l'équipement. La clinique de vaccination sera en fonction dans ses nouveaux locaux à compter du mercredi 25 août selon le même horaire.

Vaccination

1re dose : 392 559 (75,1 %)

2e dose : 334 614 (64 %)

Total : 727 173 doses

Couverture vaccinale au 17 août 2021

Au moins 1 dose

• 70 ans et plus : 96,3 %

• 60-69 ans : 93,0 %

• 50-59 ans : 86,6 %

• 40-49 ans : 78,8 %

• 30-39 ans : 70,2 %

• 18-29 ans : 68,7 %

• 12-17 ans : 77,8 %

12 ans et plus : 83,2%

Adéquatement vaccinés

• 70 ans et plus : 93,5 %

• 60-69 ans : 88,4 %

• 50-59 ans : 78,7 %

• 40-49 ans : 68,2 %

• 30-39 ans : 56,4 %

• 18-29 ans : 52,2 %

• 12-17 ans : 57,5 %