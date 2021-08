Les efforts de vaccination se multiplient en Mauricie

À l’aube de la rentrée automnale, les efforts pour rejoindre la population et faciliter l’accès à la vaccination se multiplient au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ). Les équipes sont plus présentes que jamais sur le terrain et chaque vaccin compte.

Au cours des prochains jours, plus d’une vingtaine de milieux qui seront visités par la clinique mobile et les brigades de vaccination. Une offensive de vaccination qui permettra d’améliorer davantage la couverture vaccinale et la situation épidémiologique de la région. Actuellement, 74,4 % (388 690) de la population ont reçu une première dose de vaccin et 61,6 % (322 023) une seconde dose. L’horaire et la liste des milieux visités sont disponibles sur le site Web du CIUSSS MCQ. Rappelons que la clinique de vaccination mobile sera au Grand Prix de Trois-Rivières tout le week-end, dans le stationnement du Salon de jeux.

Soulignons également qu’en plus de la clinique de vaccination mobile et des brigades sur le terrain, les 8 sites de vaccination sont accessibles en tout temps pendant les heures d’ouverture, en formule sans rendez-vous ou avec rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé. L’horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Du personnel et une communauté impliqués

Si 710 713 doses de vaccins ont pu être administrées jusqu’à présent, c’est grâce à l’effort de toute une communauté qui s’est mobilisée pour passer à travers cette pandémie.

Au CIUSSS MCQ, plus de 2 000 employés et retraités participent activement à la vaccination dans les sites de vaccination, la clinique mobile, les brigades et les différents milieux.



Des entreprises comme Cascades et la Société Kruger ont levé la main et participent à cet effort de vaccination de même que l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).



Avec près de 70 000 doses administrées jusqu’à présent, les pharmacies jouent également un rôle important en offrant la vaccination de proximité.



Finalement, mentionnons la contribution importante à la mobilité collective de tous les organismes, les élus, les partenaires et tous les ambassadeurs de la campagne « Comptez sur moi ».

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à la campagne de vaccination et à souligner tout le travail accompli au cours des 8 derniers mois. C’est un défi de taille que nous relevons jour après jour et c’est en travaillant de concert que nous y arrivons », termine Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ.