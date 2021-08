Une Journée de sensibilisation et un nouveau gymnase pour le Centre cardiovasculaire de la Mauricie

Moins d’un an après son ouverture, l’équipe du Centre cardiovasculaire de la Mauricie planche déjà sur deux nouveaux projets dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens aux prises aux une maladie du cœur.

Le 11 septembre prochain, toute la population est invitée à la Journée de sensibilisation à la santé cardiovasculaire, qui se tiendra dans les locaux du Centre cardiovasculaire, au 6500, Gene-H-Kruger, à Trois-Rivières. En avant-midi, les citoyens pourront rencontrer des cardiologues, des pharmaciens et des infirmières pour obtenir des conseils sur leur santé. Également, il sera possible de visiter le Centre, et plus d’obtenir gratuitement un bilan cardiovasculaire (places limitées).

Une épluchette de blé d’inde se tiendra sur l’heure du dîner, suivie, à 13 h d’une grande marche avec des kinésiologues et des cardiologues. L’inscription à l’événement se fera sur place au coût de 10 $ par personne.

Nouveau gymnase

En plus de sensibiliser la population à la santé cardiovasculaire, la Journée de sensibilisation vise à amasser des fonds pour l’aménagement d’un gymnase à même les locaux du Centre cardiovasculaire de la Mauricie. Ainsi, pour un coût minime, les patients atteints de maladies du cœur pourront s’entraîner en toute sécurité sous la supervision d’infirmières et de cardiologues.

« Plus de 20 % de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec est atteinte d’une maladie cardiovasculaire, de diabète, d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque. Dans la région, quelque 1000 patients sont victimes chaque année d’un infarctus aigu du myocarde. Il est donc vital de faire de la prévention, en plus d’offrir des services pour aider les patients qui en sont atteints à prendre en charge leur santé », explique le Dr Ying Tung Sia, cardiologue fondateur du Centre cardiovasculaire de la Mauricie.

Le Dr Sia tient à remercier les partenaires de la Journée de sensibilisation, soit Amgen, AstraZeneca, Bayer, Dessureault CPA et Associées, Novartis, Pfizer, RBC, Sanofi et Sun Life.