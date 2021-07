Mieux comprendre la population pour adapter les soins et les services sociaux suite à la pandémie

L’étude VIRAGE, issue d'une collaboration entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), le Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) , vient d’être lancée afin de mieux comprendre la perception de qualité de vie et la capacité de résilience de la population durant la période de rétablissement de la pandémie.

Échelonnée sur une période de cinq ans, cette recherche permettra de moduler l’offre de soins et services sociaux de la région en fonction des besoins réels de la population suite à la crise sanitaire que nous avons vécue.