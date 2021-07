Bilan de la vaccination en Mauricie

Voici un aperçu de plus récent bilan de la vaccination contre la COVID-19 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Nombre de doses administrées : 528 441

Nombre de personnes vaccinées avec une première dose : 369 311 (70,6 %)

Nombre de personnes vaccinées avec deux doses : 159 130 (30,4 %)

Couverture vaccinale (en date du 4 juillet 2021)

12-17 ans : 72,8 %

18-29 ans : 61,3 %

30-39 ans : 64,4 %

40-49 ans : 74,9 %

50-59 ans : 83,6 %

60-69 ans : 91,7 %

70 ans et plus : 95,4 %

De plus, c'est depuis hier que la population peut maintenant se procurer sa 2e dose sans rendez-vous dans les cliniques de vaccination de Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque à tous les lundis entre 10 h et 18 h.