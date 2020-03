Réouverture des centres de prélèvements sur rendez-vous seulement

Afin de protéger l’ensemble de la population et de limiter le plus possible les risques de propagation de la

COVID-19, tous les centres de prélèvements (laboratoires, prises de sang) de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec accueilleront les usagers, dès le lundi 30 mars et jusqu’à nouvel ordre, uniquement sur rendez-vous. Le service sans rendez-vous demeure temporairement suspendu.