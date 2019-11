Des activités pour la Semaine des proches aidants

Cette année encore, les organismes œuvrant auprès des aidants de la Mauricie se mobilisent pour souligner la Semaine nationale des proches aidants (SNPA) qui se déroule du jusqu'au 9 novembre. Que ce soit par le biais de concours, d’événements, de conférences gratuites ou via les réseaux sociaux, les organismes soulignent le dévouement et l’engagement des aidants de la Mauricie et invitent la population à emboîter le pas.

Concours "Je fais un geste pour un collègue proche aidant"

La 2e édition du concours "Je fais un geste pour un collègue proche aidant" bat déjà son plein. Cette campagne de l’Appui Mauricie invite tous les employés de la Mauricie à identifier un collègue proche aidant afin de l’inscrire à un concours lui permettant de gagner un moment de détente. Parmi les prix à gagner, on retrouve une nuitée pour deux incluant le souper et le petit-déjeuner à l’Hôtel Sacacomie, une nuitée pour deux incluant le petit-déjeuner au gîte La Maison sous les arbres de Shawinigan et plusieurs chèques-cadeaux dans des restaurants de la Mauricie. Pour inscrire un collègue proche aidant et connaître les détails du concours.

Des événements et conférences gratuits

Les organismes de la Mauricie proposent les activités intéressantes, diversifiées et gratuites suivantes :

Mercredi 6 novembre 2019 | 13 h 30 | Centre d’action bénévole Trait d’Union |4393, boul. des Hêtres, à Shawinigan.

Conférence gratuite : Guide de visite au pays de l’oubli, par Marie-Jeanne Bellemare. Pour information et réservation : Amélie Gélinas | 819 247-3050 | [email protected]

Jeudi 7 novembre 2019 | 19 h | Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan | Auditorium de l'école secondaire Le Tremplin, 100, chemin de la Rivière-à-Veillet, Ste-Geneviève-de- Batiscan

Soirée conférence gratuite La Passion de vivre, par Sylvain Bédard, premier greffé du cœur canadien à atteindre le sommet du Mont-Blanc

Activité gratuite | Léger goûter et prix de présence sur place.Pour information et réservation : 1 855 284-1390.

Vendredi 8 novembre 2019 |10 h à 20 h 30 | Samedi 9 novembre 2019 | 10 h à 15 h 30 | Complexe Culturel Félix-Leclerc | 725, boul. Ducharme, La Tuque

Les Rendez-vous de la proche aidance avec, entre autres, le Salon des aidants et des aînés proposant une vingtaine de kiosques, les conférences La passion selon Marcel, par Marcel Leboeuf et Mère, femme et proche aidante, par la députée Marie-Louise Tardif ainsi que 2 ateliers d’art-thérapie, un groupe de soutien pour les proches aidants.

Activités gratuites. Pour information et réservation : Bruno Cantin, chargé de projets et développement de publics | 819- 523-9280 poste 228 | [email protected]

Plus de détails sur les activités.