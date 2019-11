"Une moustache pour mon CH" ou le combat contre le cancer de la prostate démarre aujourd'hui

Les membres du Fonds Gilles-Rousseau de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) ont officiellement lancé "Une moustache pour mon CH", un mois complet de sensibilisation dédié à la santé masculine.

Dès maintenant et jusqu’au 30 novembre, la population et les entreprises du grand Trois-Rivières sont invitées à participer aux diverses activités organisées afin d’amasser des fonds. Ceux-ci serviront à améliorer la qualité des soins offerts par le service d’urologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ.

Un texto, un don

En nouveauté cette année, il est possible d’effectuer un don par texto. Il suffit de texter le mot "homme" au 20222, et de choisir un montant de 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $. La totalité du don sera remise à la cause. Ces dons sont d’ailleurs la pierre angulaire du Fonds Gilles-Rousseau et permettent à celui-ci de poursuivre sa mission essentielle d'année en année : la prévention, le traitement et la guérison des cancers masculins, dont le cancer de la prostate, qui touche actuellement 1 Canadien sur 7. L’argent récoltéà Trois-Rivières, est investi localement, au Centre hospitalier, pour les hommes de la région.

Une bière rousse et un concours animal pour l'occasion

La Fondation tiendra également deux 4 à 7 animés à la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, soit ce mercredi 30 octobre et le jeudi 28 novembre. Le premier 4 à 7 permettra de découvrir la « Pinch », une bière rousse d’inspiration britannique brassée tout spécialement pour l’occasion.

Cette dernière sera vendue en canette tout le mois de novembre dans les commerces suivants : la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, La Barik, le Marché du Boisé, la Voûte du Malt, Le Brasier 1908, Le Cuisto Resto-Lounge, Le Buck, Le Zélé et le Café de Village La Bezotte. Cinquante cents par canette vendue seront remis directement au Fonds Gilles-Rousseau.

Enfin, un concours ludique s’adresse aux amoureux des animaux. Les personnes intéressées doivent se procurer un chandail pour animal à l’effigie de la moustache (au bureau de la Fondation RSTR au Centre St-Joseph (local B-213) ou au bureau des bénévoles au CHAUR (local C1-192)), prendre leur bête adorée en photo et nous l’envoyer par courriel à [email protected] Une carte-cadeau de 50 $ à l’Animalerie le P’tit Zoo sera tirée parmi tous les participants le 2 décembre prochain.