La vaccination contre la grippe, uniquement sur rendez-vous dès demain

Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), qui s’adressent à la population en générale, débuteront demain et fonctionneront sur rendez-vous seulement.

La population est invitée dès maintenant à réserver une plage horaire en visitant le site dédié. La prise de rendez-vous par Internet est simple, rapide, sécuritaire, confidentielle et accessible en tout temps. En quelques clics, le site vous permet de choisir le lieu, la date et l’heure qui vous conviennent et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne à la fois. Il est également possible de téléphoner au numéro sans frais en composant le 1 888 221-2006 si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous rencontrez des difficultés avec votre inscription en ligne.

Vacciner les personnes les plus à risque : la priorité

La vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont le plus de risque de présenter des complications : Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (diabète, troubles immunitaires, maladies cardiovasculaires, respiratoires, hépatiques ou rénales), à partir de l’âge de six mois (incluant les femmes enceintes);

Les femmes enceintes en bonne santé au 2e ou 3e trimestre de leur grossesse;

Les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

Aux proches vivants sous le même toit que les enfants de moins de six mois et les personnes mentionnées précédemment, ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;

Aux travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des soins directs aux usagers en centre hospitalier et en CHSLD.

« Parfois, ces personnes dites plus à risque ne se reconnaissent pas comme tel...»

« Sachant qu’il y a environ 400 décès attribuables à la grippe chaque année au Québec, dont 92 % chez les personnes vivant avec une maladie chronique, la vaccination contre la grippe demeure la meilleure protection pour les personnes vulnérables », a mentionné Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil au CIUSSS MCQ.

« Il arrive parfois que ces personnes dites plus à risque ne se reconnaissent pas comme tel, par exemple parce que leur diabète est bien contrôlé. Il est donc important de se renseigner pour savoir si vous êtes plus à risque soit en consultant votre médecin de famille, en vous renseignant auprès d’un professionnel de la santé ou en appelant à Info-Santé 811 », a-t-elle ajouté.

L’application de mesures d’hygiène simples, tels que se laver les mains ou tousser dans le pli de son coude, aident à diminuer la transmission du virus de la grippe et d’autres virus respiratoires.