Les inscriptions pour la conférence sur la nutrition sont ouvertes

Une conférence est organisée par l'Association de la Fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec le mercredi 30 octobre à 13h30 à Trois-Rivières pour informer sur les possibilités diverses de s'alimenter.



La fibromyalgie est une maladie chronique caractérisée par une sensation de douleur générale et un sentiment de fatigue profonde.



La douleur est souvent décrite comme étant diffuse ou comme une sensation de brûlure de la tête aux pieds. La douleur peut être plus aiguë à certains moments. Elle peut également passer d'une partie du corps à une autre, se faisant normalement ressentir davantage dans les parties du corps les plus souvent utilisées. La douleur peut être suffisamment aiguë pour entraver les tâches quotidiennes ou n’être qu'un léger malaise selon le degré d'atteinte.

Des études démontrent que de 2 à 10 % de la population souffre de la FM, soit de 600,000 à 3 millions de Canadiens.

Une conférence sur la nutrition portera, mercredi 30 septembre, sur les menus pour "allier saveurs et vitalité" à 13h30 au 109, rue Brunelle à Trois-Rivières. Il est nécessaire de s'inscrire au 819-371-1458. Cette activité est gratuite pour les membres.