Sidaction Mauricie enchanté par la décision du Québec

Sidaction Mauricie salue la décision du Québec d’élargir l’accès au traitement contre l’hépatite C à tout le monde, sans exception. L’organisme régional profite de la Journée nationale de sensibilisation à l’hépatite C afin de souligner cette avancée majeure pour les personnes atteintes de cette maladie mortelle.

Depuis le 1er mars 2018, les personnes atteintes de l’hépatite C ayant une fibrose de stade F0 ou F1 et ne présentant aucun symptôme n’ont plus à attendre que leur maladie progresse avant de débuter un traitement susceptible de les guérir.

« C’est une excellente nouvelle! Chez Sidaction Mauricie nous travaillons auprès des personnes vivant en situation de précarité qui, pour différentes raisons, ont parfois un accès restreint au système de santé. Si, en plus, on leur a refusé l’accès au traitement dans un premier temps, il devient difficile de leur apporter les soins dont ils ont besoin. Cette annonce fait en sorte que les gens pourront, dès leurs premières démarches, amorcer le traitement approprié. D’ailleurs, nous encourageons toutes les personnes ayant reçu un diagnostic positif d’hépatite C à se faire traiter », affirme madame Faye Héroux, directrice générale de Sidaction Mauricie.