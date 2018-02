Une nouvelle clinique de pédiatrie de jour au CHAUR

L’équipe de professionnels dédiés à la pédiatrie ainsi que les médecins pédiatres ont inauguré jeudi passé, la nouvelle clinique de pédiatrie de jour située au CHAUR. En fonction depuis la fin janvier, les professionnels et médecins y réalisent des examens diagnostiques et des traitements nécessitant généralement le plateau technique de l’hôpital. L’ouverture de cette clinique vise à réduire ou éviter certaines hospitalisations.

« La pédiatrie de jour est un service supplémentaire offert aux enfants et leur famille. Nous y recevons des enfants âgés de 0 et 18 ans sur référence médicale présentant des besoins de consultation, de suivi ou de traitement auprès d’un pédiatre ou personnel infirmier. À titre d’exemple, un enfant peut nous visiter quotidiennement, sur une période donnée, pour recevoir un antibiotique intraveineux. Antérieurement, ce service aurait nécessité une hospitalisation. » explique Natacha Bolduc, chef de service parents-enfants du CIUSSS MCQ.

Ce service, situé au département de pédiatrie, s’ajoute à la clinique externe de pédiatrie située au 1er étage du CHAUR qui répond davantage aux besoins de consultation ponctuelle.

Modalités d’accès pour les usagers

La clinique située au 2e étage, bloc B, du département de pédiatrie est opérationnelle du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (sauf jours fériés). Les consultations à cette clinique se font sur référence médicale seulement.

De grandes implications qui font la différence

Cette initiative n’aurait pu être possible sans la collaboration de l’équipe médicale, du personnel soignant, des divers services de soutien et de l’implication financière de la Fondation RSTR et d’Opération Enfant Soleil. En effet, les deux organismes ont contribué au projet en injectant plus de 72 500 $ pour l’achat d’équipements.

Rappelons que cette initiative s’inscrit directement dans les priorités 2017-2018 du CIUSSS MCQ qui souhaite favoriser l’intégration et la continuité des soins et services.

Sur la photo

Natacha Bolduc, Chef de service parents-enfants - zone centre, Nathalie Perreault, Directrice adjointe – Périnatalité, Nathalie Villemure, directrice générale Fondation RSTR, Nathalie Garon, Directrice du programme jeunesse – famille, Dre Marie-Claude Nadeau, Dre Mélanie Noël