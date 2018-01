13e journée de plein air au profit du Fonds Jean-Pierre-Petit

Voir la galerie de photos

C’est avec beaucoup de fébrilité que les membres du comité du Fonds Jean Pierre Petit de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) lancent officiellement, pour une treizième année consécutive, la traditionnelle journée de plein air! L’activité se déroulera le samedi 3 février 2018 dès 9 h, au Énergie CMB, situé au 3550, rue Marguerite-Seigneuret à Trois Rivières.

Cette journée familiale et sportive, sous la présidence d’honneur de monsieur Maxime Vincent, président du Groupe Vincent, est un incontournable de la saison pour les amateurs de sports hivernaux. Tout au long de la journée, les adeptes de course à pied, de ski de fond et de raquette sont invités à profiter des magnifiques sentiers du centre de plein air Énergie CMB, tout en appuyant, par le fait même, le Fonds Jean Pierre Petit. Animation, bar à guimauves, chocolat chaud, musique, feu de camp, dîner « bière et saucisses », et bien d’autres surprises sauront réconforter les coureurs et les dévoués supporteurs.

Rappelons que l’objectif de cet événement est d’amasser des fonds afin d’acquérir de l’équipement de pointe pour le Service de neurologie et le Service de neurochirurgie du Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ. Madame Andrée-Anne Blais, porte-parole de l’événement 2018, souligne l’importance de bénéficier de soins et de traitements ici en région, elle qui a eu recours en 2010 à des appareils financés par le Fonds Jean-Pierre-Petit pour le bien de sa guérison. Vous pouvez entendre son témoignage complet sur la page Facebook de la Fondation RSTR.

Pour plus d’informations, pour effectuer un don ou pour s’inscrire aux diverses activités de la journée : www.fondationrstr.com ou 819 697-3333 poste 53583.

Madame Andrée-Anne Blais et monsieur Maxime Vincent, respectivement porte-parole et président d'honneur de l'événement, monsieur Alex Legrow, membre fondateur du Fonds Jean-Pierre-Petit et Dr Alain Bilocq, membre du Fonds et neurochirurgien au Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ.