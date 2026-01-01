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Transition économique durable

Alliance stratégique entre IDÉ Trois-Rivières et la Fondation Trois-Rivières durable

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12 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

IDÉ Trois-Rivières et la Fondation Trois-Rivières durable ont annoncé la signature d’une entente de collaboration visant à intégrer de façon structurante les enjeux environnementaux au développement économique du territoire.

Par cette alliance, les deux organisations souhaitent faire du développement durable un véritable levier de compétitivité, d’innovation et d’attractivité pour la ville de Trois-Rivières.  Cette collaboration marque une étape importante dans la volonté de positionner Trois-Rivières comme un territoire de référence en matière d’économie durable, notamment à travers le développement de parcs industriels d’avenir, l’intégration de critères environnementaux aux initiatives économiques et la mise en place d’outils concrets pour accompagner les entreprises dans leur transition.

« Les territoires qui se démarqueront demain sont ceux qui auront su allier performance économique et exigence environnementale. C’est une question de résilience, de compétitivité et de création de valeur. Chez IDÉ Trois-Rivières, les bonnes pratiques environnementales font partie intégrante de notre ADN », a affirmé Grégory Gihoul, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières.

Les deux organisations travailleront notamment à développer des outils d’accompagnement destinés aux entreprises, intégrer des critères environnementaux aux programmes d’aide et initiatives économiques et mettront en place un parcours adapté au niveau de maturité ESG des organisations. Elles collaboreront à l’évolution de la certification trifluvienne en développement durable et à structurer une mesure des retombées environnementales et économiques grâce à des indicateurs communs.

La Fondation Trois-Rivières durable agira comme partenaire stratégique et expert-conseil pour les volets environnementaux, tandis qu’IDÉ Trois-Rivières mobilisera les entreprises et les leviers économiques du territoire afin d’accélérer le déploiement des initiatives.

Cette collaboration s’inscrit également dans la foulée du chantier amorcé pour repenser les parcs industriels de Trois-Rivières selon des principes d’écoresponsabilité. La Fondation siégera d’ailleurs au comité d’experts chargé d’orienter les travaux et contribuera aux réflexions sur l’économie circulaire, la décarbonation et l’aménagement durable.

« Avec ce partenariat, Trois-Rivières fait le choix d'un développement économique ancré dans le durable et se dote des meilleurs outils pour le réaliser. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de cette vision commune avec IDÉ Trois-Rivières, celle d'une économie qui crée de la richesse sans hypothéquer l'avenir. Ensemble, nous avons la volonté et les moyens de positionner notre ville comme un véritable leader », a mentionné Nicolas Pasian, directeur général de la Fondation Trois-Rivières durable.

Des projets concrets découlant de cette collaboration, notamment la définition d’un parc durable, seront dévoilés dans les prochains mois.

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