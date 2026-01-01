Québec annonce un plan de 250 millions $ pour la prévention en santé

Le gouvernement du Québec annonce un plan de 250 millions $ qui inclut 54 mesures pour la prévention en santé.

Le plan constitue la feuille de route des cinq prochaines années du «Plan d’action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé».

L’annonce a été faite lundi matin par la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Lionel Carmant, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa.

Ces 54 mesures, selon un communiqué de presse du gouvernement, visent à «réduire de 10 % la croissance du fardeau des maladies évitables et à diminuer de 10 % l’écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socioéconomiques».

Le plan permettra de mettre en place des mesures qui, par exemple, vont «favoriser la promotion, l'offre et l’accès aux activités physiques pour les personnes peu ou pas actives en misant sur les contextes de découverte, d’initiation et de récréation» ou encore «d'offrir davantage de soutien aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer» ou de «favoriser de saines habitudes de vie dans les milieux de travail».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne