Québec investit plus de 207 M$ dans les infrastructures de transport en Mauricie

Des investissements totalisant 207 464 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de la Mauricie pendant la période 2026-2028.

Le ministre des Transports et de Mobilité durable, Benoit Charette, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l’occasion, le ministre était accompagné de l’adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions et député de Maskinongé, Simon Allaire, du ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, ainsi que de la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

« Les investissements annoncés aujourd’hui sont une excellente nouvelle pour la Mauricie et pour Trois-Rivières. Nos routes, nos ponts et nos infrastructures de transport sont essentiels à la qualité de vie des citoyens, à la sécurité des usagers et au développement économique de notre région. Comme député de Trois-Rivières, je suis très heureux de voir notre gouvernement continuer d’investir de façon responsable pour maintenir nos actifs, améliorer nos déplacements et soutenir la vitalité de nos communautés », a mentionné Jean Boulet.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

- la réparation ou le remplacement de plusieurs structures (ponts d’étagement ou ponceaux) situées sur l’autoroute 55 entre Saint-Étienne-des-Grès et Shawinigan;

- l’asphaltage de la route 159, à Saint-Séverin, entre les limites municipales de Saint-Stanislas et de Saint-Tite;

- la stabilisation de talus sur la route 155 à La Tuque, la route 354 à Sainte-Anne-de-la Pérade, et le rang des Pins-Rouges à Saint-Alexis-des-Monts.

À l’échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable. Les sommes investies dans la région de la Mauricie, dont 834 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit: 55 346 000 $ pour améliorer l’état des chaussées; 131 227 000 $ pour améliorer l’état des structures; 20 891 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire.