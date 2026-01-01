Isabelle Blais sera candidate à l'investiture péquiste dans Maskinongé

La comédienne et chanteuse Isabelle Blais se lance en politique après quelques années de militantisme pour le Parti québécois.

Mme Blais en a fait l’annonce jeudi matin sur sa page Facebook, disant vouloir briguer l’investiture du Parti québécois dans la circonscription de Maskinongé. «Je me lance avec beaucoup d’humilité… mais avec une vraie volonté de m’engager, d’écouter et de contribuer», peut-on lire dans son message.

Elle affirme qu’il s’agit d’une «décision murement réfléchie» qui survient à la suite de quatre années d’engagement actif au sein du PQ: «J’y ai rencontré des gens engagés et inspirants qui veulent faire une différence. J’ai participé à des événements, à des réflexions, à des comités, notamment pour la culture et pour les droits des femmes.»

Native de Shawinigan, elle a grandi à Trois-Rivières où sa famille est bien enracinée et se dit toujours attachée à cette région, particulièrement à Saint-Boniface où elle séjourne régulièrement depuis une vingtaine d’années. «C’est un territoire que j’aime profondément», écrit-elle.

Si le Parti québécois et le Parti libéral sont nez à nez à l'échelle québécoise dans les sondages, ce n'est pas le cas dans Maskinongé où le PQ serait très solidement en avance selon l'agrégateur de sondages Qc125.

Le conjoint d'Isabelle Blais, Pierre-Luc Brillant, aussi comédien et musicien, s’était présenté sous la bannière péquiste dans Rosemont en 2022, où il était arrivé troisième, derrière le vainqueur, Vincent Marissal de Québec solidaire et la candidate caquiste Sandra O’Connor. Il a déjà déclaré dans les médias avoir l’intention de revenir à la charge lors de la prochaine élection, mais n’a toujours pas fait d’annonce à ce sujet.

Arts et politique

Isabelle Blais affirme que son parcours dans le milieu artistique lui a appris «à aller à la rencontre des gens, à analyser et à comprendre des réalités différentes, à m’adapter, à travailler en équipe mais surtout à porter la parole. J’ai eu le privilège, pendant presque 30 ans, d’entrer dans la vie des gens à travers mon métier. Aujourd’hui, je serais honorée de représenter les gens de Maskinongé et de faire entendre leur voix à l’Assemblée nationale.»

Isabelle Blais, qui est âgée de 51 ans, a notamment joué au grand écran dans les films «Un crabe dans la tête», «Confessions d’un homme dangereux», «Québec-Montréal», «Moïse : l’affaire Roch Thériault», «Les Invasions barbares», «Borderline», «Monica la mitraille», pour ne nommer que ceux-là, étant récompensée par de nombreux prix Jutra pour ses rôles. Au petit écran, elle a joué dans plusieurs séries, la dernière en lice étant «Stat». Elle a remporté deux prix Gémeaux pour ses rôles dans les séries «L’Échappée» et «Bête noire». Sa carrière au théâtre a également été marquée par l’obtention d’un Masque pour la meilleure interprétation féminine dans «Au cœur de la rose» en 2003.

En 2000, elle a lancé en parallèle sa carrière de chanteuse avec le groupe Caïman Fu qui compte jusqu’ici quatre albums.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne