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Ministre du Travail, Jean Boulet

Projet de loi: les décrets de conventions collectives assouplis, mais pas abolis

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1 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le ministre du Travail, Jean Boulet, n'abolira pas les décrets de conventions collectives, comme le craignaient des milliers de travailleurs qui sont régis par ceux-ci. Il veut toutefois alléger des processus et retirer certains obligations faites aux comités paritaires.

Le ministre a déposé, mercredi, un projet de loi omnibus qui traite notamment des décrets de conventions collectives et de l'industrie de la construction.

Quelque 90 000 travailleurs au Québec sont régis par les décrets de conventions collectives. Ces décrets couvrent tant des travailleurs syndiqués que non syndiqués d'un secteur et d'une région donnée, en leur accordant des conditions de travail minimales.

Il en existe dans l'entretien ménager d'édifices publics, dans la signalisation routière, dans les agences de sécurité, par exemple. Ils sont gérés par un comité paritaire travailleurs-employeurs.

Le projet de loi traite aussi de l'industrie de la construction, plus particulièrement des représentants en santé et sécurité.

Il prévoit aussi la création, par la Commission de la construction, d'un régime complémentaire de retrait préventif pour les travailleuses de la construction qui sont enceintes ou qui allaitent.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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