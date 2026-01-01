Lionel Carmant réintègre le caucus de la Coalition avenir Québec

Lionel Carmant, qui avait claqué la porte de la Coalition avenir Québec (CAQ) l'automne dernier en raison de la loi 2 imposée aux médecins, a annoncé mercredi qu'il réintégrait son parti.

Il s'est présenté tout sourire aux côtés de François Legault juste avant la période des questions, disant vouloir être présent pour les derniers jours de son ami dans le siège de premier ministre.

«François, c'est un grand homme politique, un grand chef d'État. Il a fait plus que quiconque en services sociaux et en jeunesse, et je suis très heureux que notre aventure à la CAQ se termine comme elle a commencé, ensemble», a-t-il déclaré.

M. Carmant, qui siégeait depuis octobre comme député indépendant, a brièvement expliqué devant les journalistes avoir été charmé par l'accueil que lui ont réservé les militants du parti samedi.

Il avait alors indiqué qu'il réintègrerait le caucus de la CAQ si Christine Fréchette remportait la course à la chefferie.

Le neuropédiatre et ex-ministre des Service sociaux devance donc son retour, alors que le différend entre le gouvernement et les médecins spécialistes n'est toujours pas réglé, les négociations pour renouveler leur entente-cadre étant toujours en cours.

«Je suis très content que mon ami Lionel revienne à la maison», a pour sa part déclaré M. Legault.

Caroline Plante, La Presse Canadienne