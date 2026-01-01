Formule revisitée
Les citoyens de Shawinigan invitée pour le quatrième budget participatif
Par Salle des nouvelles
Pour une quatrième année, les citoyens de Shawinigan, âgés de plus de 12 ans, sont invités à participer au Budget participatif citoyens. La formule a été revue afin de permettre au plus grand nombre de personnes de participer.
On indique que comme pour les éditions précédentes, le montant maximal alloué est fixé à 200 000 $.
« Le Budget participatif citoyen, c’est une belle occasion pour la population de s’impliquer dans la communauté. Ça permet aux gens de réfléchir à leur environnement et de proposer des idées qui ont un impact sur le bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. C’est aussi une bonne façon pour apprendre comment fonctionne l’administration municipale », indique la mairesse suppléante et conseillère du district 04 Val-Mauricie, Josette Allard- Gignac.
Nouveauté 2026
Le fonctionnement du Budget participatif citoyen a été revu pour alléger la tâche des gens qui participent. Par exemple, il n’est plus nécessaire de faire des recherches et de demander des propositions de prix pour soumettre une idée. De plus, une fois l’idée soumise, elle est prise en charge par le comité de pilotage et la personne qui l’a proposée n’a plus à retravailler son concept.
Aussi, l’âge pour soumettre une idée a été abaissé à 12 ans pour faciliter la participation des adolescentes et des adolescents.
Cette nouvelle façon de procéder amène une implication différente du comité de pilotage et c’est la raison pour laquelle ce dernier n’est plus composé de personnes élues et de citoyennes ou citoyens. Ce sont maintenant quatre membres du personnel municipal qui sont en charge d’analyser les idées reçues et de proposer un maximum de 12 projets pour le vote du public.
Comment participer
Pour participer, vous devez résider à Shawinigan et avoir 12 ans et plus. Notons que les employés municipaux et les membres du conseil municipal ne peuvent pas participer.
Pour soumettre une idée, vous devez remplir le formulaire de dépôt d’idée en ligne au shawinigan.ca/budgetparticipatif. Une seule idée par personne sera considérée. Vous avez jusqu’au mardi 28 avril 2026 pour soumettre votre idée.
Les critères d’admissibilité, les modalités de participation, des liens vers les politiques et orientations municipales et vers des idées inspirantes sont également en ligne.
Échéancier à venir
Dès le mois de mai, la Ville procédera à l'analyse des idées reçues en fonction des orientations municipales (plan directeur parcs et espaces verts, planification stratégique 2025-2030, politiques municipales, règlements municipaux, entre autres).
En septembre, une rencontre citoyenne sera organisée pour discuter du processus qui permet de passer des idées aux projets. À la fin octobre, un maximum de 12 projets seront soumis au vote du public. Le projet gagnant sera réalisé en 2027 par la Ville de Shawinigan.