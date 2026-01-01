Éoliennes de TES Canada: le gouvernement caquiste défend ses élus

Le gouvernement caquiste défend le travail de ses députés dans le dossier controversé de TES Canada, un projet d'usine d'hydrogène de plus de 4 milliards $ qui doit être alimenté avec ses propres éoliennes en Mauricie.

Le projet est actuellement contesté dans plusieurs localités et 64 élus ont signé une lettre adressée au gouvernement le 10 mars dernier pour fermer la porte aux éoliennes.

À la période des questions, le député péquiste Pascal Paradis a déploré l'absence de réponse du gouvernement.

En riposte, le ministre délégué à l'Économie, Samuel Poulin, a indiqué qu'il n'avait aucun doute sur la compétence, l'écoute et la détermination de ses collègues de la Mauricie à défendre leur région et à écouter leur population.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne