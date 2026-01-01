Taxe carbone: Christine Fréchette veut rembourser «intégralement» les agriculteurs

Après Bernard Drainville, au tour de sa rivale dans la course caquiste, Christine Fréchette, de proposer de «rembourser intégralement et de façon permanente la taxe carbone payée par les producteurs agricoles».

La candidate à la succession de François Legault argue que les agriculteurs doivent cesser d’être désavantagés «par rapport à leurs concurrents ailleurs au pays».

«Ce remboursement leur donnera l’oxygène nécessaire pour investir dans leurs entreprises et continuer de faire ce qu’ils font de mieux, c’est-à-dire nourrir le Québec», a-t-elle affirmé par voie de communiqué jeudi.

Christine Fréchette souhaite aussi aider les jeunes qui choisissent l’agriculture en rehaussant de 30 % le «Programme d’appui financier à la relève agricole». L'aide maximale serait donc portée à 65 000 $.

Elle compte également réduire la paperasse et simplifier les programmes gouvernementaux «afin de permettre aux producteurs de consacrer davantage de temps à leur travail».

«Rappelons que le fardeau administratif (multiplication des formulaires, délais d’autorisation, incohérences entre ministères et exigences redondantes) demeure l’un des irritants majeurs pour les producteurs agricoles. Malgré les initiatives déjà annoncées, les exigences réglementaires continuent de mobiliser un temps considérable, de retarder les projets et de générer des coûts supplémentaires», explique la candidate.

Mardi, les deux candidats à la chefferie caquiste se sont engagés à redonner aux Québécois l’argent supplémentaire perçu par le gouvernement en raison de la flambée du prix de l’essence provoquée par la guerre en Iran.

Le prochain chef de la CAQ sera connu le 12 avril.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne