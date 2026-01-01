Nous joindre
Le gouvernement Carney investit 900 M$ dans la recherche en défense

durée 18h00
9 mars 2026
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral va déployer près de 1 milliard $ dans la recherche en défense.

L'investissement de 900 millions $ permettra au Conseil national de recherches Canada (CNRC) d'acquérir un avion Global 6500 de Bombardier à des fins de recherche.

L'enveloppe servira également à l'établissement d'un nouveau Centre d'innovation sur les drones, qui aura des activités à Ottawa et Montréal.

La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, le ministre de la Défense, David McGuinty, et le secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la Défense, Stephen Fuhr, ont dévoilé ces nouvelles initiatives dans un centre de recherche du CNRC situé près de l'aéroport d'Ottawa.

L'annonce s'inscrit dans la Stratégie industrielle de défense du fédéral, un plan directeur publié à la fin février visant à développer le secteur de la défense canadien.

Le gouvernement Carney a augmenté considérablement ses dépenses de défense afin de respecter les engagements du Canada envers l'OTAN.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

