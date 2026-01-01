Taxe carbone: Bernard Drainville veut rembourser les agriculteurs

Bernard Drainville continue de chasser en terre conservatrice. Le candidat à la succession de François Legault propose «un remboursement complet et permanent» de la taxe carbone aux entreprises agricoles.

«Nos producteurs paient trop cher le prix de la taxe carbone et leur croissance est limitée par une réglementation excessive. Il est primordial de donner un coup de barre pour libérer le potentiel du secteur agricole et donner de l’espoir à notre relève», a-t-il affirmé par voie de communiqué lundi.

Bernard Drainville compte aussi poursuivre son œuvre de ministre de l’Environnement en allégeant les «autorisations environnementales notamment pour le nettoyage des cours d’eau, les prélèvements d’eau et les projets d’agrandissement de fermes».

«On doit simplifier le processus d’autorisation du ministère de l’Environnement et mettre fin aux demandes d’informations excessives qui alourdissent inutilement la tâche des agriculteurs. Avec ces mesures, il y aura moins de délais, moins de paperasse et ils pourront se concentrer sur ce qu’ils font de mieux, nourrir le Québec», a-t-il indiqué.

Lorsqu’il était ministre, M. Drainville a annoncé une réforme pour réduire de moitié les délais pour les évaluations environnementales.

Bernard Drainville affirme également qu’il va défendre «sans compromis» la gestion de l’offre et propose un soutien financier aux entreprises agricoles pour l’achat d’équipement afin qu’elles deviennent «plus efficaces et compétitives».

M. Drainville affronte Christine Fréchette dans la course caquiste. Le successeur de François Legault sera élu le 12 avril prochain.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne