Le directeur général de Bécancour, Gregory Gihoul quitte ses fonctions

Après trois années à la direction générale de la Ville de Bécancour, Gregory Gihoul quittera ses fonctions au début du mois de décembre pour relever de nouveaux défis et saisir une nouvelle opportunité professionnelle en adéquation avec ses objectifs de carrière, donnant ainsi suite à une démarche de recrutement qui aura duré plusieurs semaines.

Sous sa gouverne, la Ville a connu des avancées significatives, tant sur le plan administratif que sur celui des projets structurants. Son leadership a permis de renforcer la collaboration entre les différentes directions et d’implanter des pratiques innovantes au sein de l’organisation municipale. Ce départ survient alors que la Ville est en pleine transformation et en phase de développement, avec des projets majeurs qui façonneront son avenir.

« Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe administrative pour son professionnalisme, son engagement et sa passion pour le service public. Ce fut un privilège de travailler avec vous et de contribuer ensemble à faire avancer Bécancour », a déclaré Gregory Gihoul.

Le conseil municipal tient à souligner la qualité du travail accompli par M. Gihoul et lui souhaite le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions.

« Bien que j’aie eu peu de temps pour côtoyer M. Gihoul, j’ai pu constater son efficacité, sa rigueur et son attachement à la Ville. Je lui souhaite une belle continuité dans ses projets à venir et ce sera un plaisir de le recroiser professionnellement », a affirmé le nouveau maire de la Ville de Bécancour, M. Pascal Blondin.

Dans l’intervalle, la direction générale adjointe assurera l’intérim, afin de garantir la continuité des opérations. Le poste de directeur général de la Ville de Bécancour sera réaffiché sous peu.