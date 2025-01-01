Nous joindre
Le Canada ne peut plus compter sur les agences de santé américaines, selon Mme Michel

26 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

La ministre de la Santé, Marjorie Michel, indique qu'elle ne peut plus faire confiance aux agences de santé américaines comme partenaires fiables.

Mme Michel explique que le Canada avait l'habitude de se tourner vers les États-Unis pour obtenir des renseignements scientifiques et sanitaires, mais que la situation a changé depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump.

Un éditorial publié en juillet dans le Journal de l'Association médicale canadienne soutenait que l'administration Trump était en train de démanteler l'infrastructure de santé publique et de recherche du pays.

L'administration a réduit de façon draconienne les budgets des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et des Instituts nationaux de la santé (NIH), deux organismes chargés de la collecte et de l'analyse des données de santé publique.

Plus récemment, un comité consultatif nommé par le secrétaire à la Santé de Trump, Robert F. Kennedy fils, a recommandé l'abandon de la vaccination systématique contre l'hépatite B chez les nouveau-nés et envisage des modifications au reste du calendrier vaccinal infantile.

La ministre Michel indique que le Canada continue de suivre de près la situation aux États-Unis, mais qu'il a besoin de partenaires fiables qui s'appuient sur la science pour des sujets comme la vaccination.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

