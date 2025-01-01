Nous joindre
Des armes saisies

Trois arrestations en lien avec le trafic de drogues à Shawinigan

durée 11h00
6 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 4 novembre en après-midi, l'interception d'un véhicule à Shawinigan par des agents de la Sûreté du Québec s'est terminée par l'arrestation de trois personnes, la saisies de drogues et d'armes. 

C'est lorsque les policiers ont reconnu Jean-Félix Dubé-Giguère, 23 ans, comme passager avant du véhicule, qui avait des conditions de ne pas se trouver avec des trafiquants de drogues, qu'ils ont regardé un peu plus attentivement à l'intérieur de la voiture. C'est une femme qui conduisait, mais le passager arrière était Sunny Simard, 30 ans, qui est actuellement accusé de trafic.

Dans un premier temps, les agents ont procédé à l'arrestation de Dubé-Giguère pour bris de condition. Toutefois, la fouille du suspect et du véhicule a permis de la saisie d'une veste pare-balle, d'environ 155 grammes de cocaïne, un revolver chargé (des expertises seront effectuées par le LSJML sur l'arme à feu), une canette de poivre de cayenne, plus de 80 comprimés de méthamphétamine et 2 000 $ en argent canadien.

Suite à ces découvertes, les deux autres occupants ont également été arrêtés, soit Simard et une femme de 28 ans. Tous les suspects sont de Shawinigan.

Jean-Félix Dubé-Giguère et Sunny Simard ont comparu au palais de justice de Shawinigan et sont demeurés détenus, Dubé-Giguère pour possession en vue de trafic et bris de probation, et Simard pour possession d'arme à feu prohibée et munitions, port d’arme dans un dessein dangereux, entreposage négligeant d'arme à feu, modification du numéro de série d’une arme à feu, possession en vue de trafic (cocaïne) et bris de condition d'une promesse de comparaître. En ce qui concerne la conductrice, elle pourrait être accusée de possession en vue de trafic (cocaïne) et possession de méthamphétamine. 

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutte activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la fabrication, la distribution et la possession illégale d’armes à feu. Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

